



Китайцев с легкой формой COVID призвали идти на работу

Несколько местных органов власти в Китае призвали людей с легкими случаями COVID-19 выйти на работу на этой неделе.



Как сообщает Associated Press, это является еще одним признаком трудностей, с которыми сталкивается Китай после отмены части ограничений, что привело к росту заражений.



Город Гуйян в южной провинции Гуйчжоу предложил, чтобы инфицированные люди со слабыми симптомами или без них шли на работу в различных секторах, включая государственные учреждения и компании, медицинских работников и работников скорой помощи, а также работников экспресс-доставки и супермаркетов.



Объявление во вторник последовало за аналогичными объявлениями из городов Уху в провинции Аньхой и Чунцина ранее на этой неделе. Эти шаги, по-видимому, являются ответом на нехватку рабочих.