



Китай увеличил экспорт товаров в Россию до рекордного уровня, - Bloomberg

Экспорт китайских товаров в Россию достиг рекордного уровня в апреле этого года, повысившись на 153% по сравнению с предыдущим. Больше всего поставляют автомобили, электронику и запчасти.



Об этом сообщает Bloomberg.



Отмечается, что после первоначального спада после вторжения России в Украину торговля резко возросла. Общий объем достиг второго наибольшего уровня в истории - около 19 млрд долларов, что чуть меньше мартовского пика.



По данным агентства, больше всего в Россию Китай поставляет автомобили и запчасти к ним (около 20%). Кроме того, около 15% китайского экспорта занимает электроника, еще 24% приходится на промышленное оборудование и запчасти.

