



Китай теряет миллиардеров из-за репрессий против технологических компаний

Более 400 человек потеряли свой статус миллиардеров в прошлом году, большинство из них - из Китая. Глобальное ужесточение денежно-кредитной политики, проблемы в связи с COVID-19 и репрессии Пекина против крупных технологических компаний нанесли ущерб сверхбогатым китайцам, пишет Reuters.



Китай потерял 229 миллиардеров из списка Hurun Global Rich List 2023, что составляет более половины из 445 человек, исчезнувших из списка магнатов с минимальным собственным капиталом в 1 млрд долларов.



Вторая по величине экономика мира также добавила в список 69 новых миллиардеров за этот период.



"Число миллиардеров в мире сократилось на 8%, в то время как их общее состояние сократилось на 10%", - сказал Руперт Хугеверф, основатель и председатель Hurun Report. Он добавил, что всего в список вошли 3112 человек против 3381 годом ранее.



Китай оставался крупнейшим источником сверхбогатых: общее количество миллиардеров в нем составляло 969 по состоянию на 16 января 2023 года, опередив США с 691.



У люксовых брендов был хороший год: глава LVMH Бернар Арно поднялся на вершину списка, а наследники Hermes Бертран Пюх и его семья заняли третье место.



Среди известных имен, выпавших из списка, был Сэм Бэнкман-Фрид, который потерял свое состояние в 21 млрд долларов после краха криптовалютной биржи FTX



В Китае Джек Ма, основатель китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Group Holding, опустился на 52-е место с 34-го годом ранее, в основном из-за регулятивных мер Китая в отношении его технологического сектора.



"Повышение процентных ставок, укрепление доллара США, схлопывание технологического пузыря, вызванного COVID, и продолжающееся влияние российско-украинской войны в совокупности нанесли ущерб фондовым рынкам", - сказал Хугеверф.



В прошлом году до конца января индекс S&P 500 упал более чем на 14%, в то время как в Китае индекс Shanghai Composite потерял почти 11%.



Между тем юань страны потерял около 8% своей стоимости по отношению к растущему доллару в 2022 году, что стало самым большим годовым падением с 1994 года, в основном из-за агрессивного повышения ставок Федеральной резервной системой и замедления внутренней экономики.