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Китай приостанавливает инвестиции в производство чипов
05.01.2023 14:31 Ольга Белозерова

Китай приостанавливает инвестиции в производство чипов

Китай приостанавливает масштабные инвестиции в производство чипов, поскольку возрождение коронавируса в общенациональном масштабе создает нагрузку на экономику № 2 в мире и финансы Пекина.

Об этом сообщает Bloomberg, отмечая, что Китай планировал инвестировать в производство чипов, чтобы конкурировать с США.

Китайские чиновники обсуждают способы отказа от дорогостоящих субсидий и ищут альтернативные способы помочь отечественным производителям чипов, такие как снижение стоимости полупроводниковых материалов.

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