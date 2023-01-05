



Китай приостанавливает инвестиции в производство чипов

Китай приостанавливает масштабные инвестиции в производство чипов, поскольку возрождение коронавируса в общенациональном масштабе создает нагрузку на экономику № 2 в мире и финансы Пекина.



Об этом сообщает Bloomberg, отмечая, что Китай планировал инвестировать в производство чипов, чтобы конкурировать с США.



Китайские чиновники обсуждают способы отказа от дорогостоящих субсидий и ищут альтернативные способы помочь отечественным производителям чипов, такие как снижение стоимости полупроводниковых материалов.