



Китай нарастил закупки газа и угля из РФ

Китай за время российско-украинской войны рекордно нарастил закупки сжиженного газа и угля у РФ, о чем сообщает Bloomberg.



В частности, импорт коксующегося угля из РФ вырос до 2,5 млн тонн с примерно 900 тысяч тонн годом ранее и 1,9 млн тонн в августе.



"Общий объем закупок российских энергоресурсов, включая нефтепродукты, в прошлом месяце замедлился до 7,5 миллиарда долларов с рекорда в 8,4 миллиарда долларов в августе, хотя эта цифра значительно превышает прошлогодние 4,7 миллиарда долларов. Таким образом, за семь месяцев с начала полномасштабной войны в Украине общая сумма составляет более 51 миллиарда долларов. За тот же период 2021 года Китай закупил энергоносителей у России на 30 миллиардов долларов", – пишет Bloomberg.