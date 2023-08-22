



Китай может получить контроль над добычей серебра в России

Китайские инвесторы интересуются покупкой российских активов Polymetal, крупнейшего в стране добытчика серебра, сообщил в интервью Financial Times глава компании Виталий Несис.



Polymetal, владеющий предприятиями в Магаданской и Свердловской областях, а также в Хабаровском крае, Якутии и на Чукотке, в августе сменил “прописку” на Казахстан и объявил о планах полностью избавиться от российского бизнеса. Речь идет о восьми рудниках, которые обеспечивают три четверти годового производства компании.



На эти активы претендуют в том числе и китайские покупатели, рассказал Несис. Он добавил, что сделка “неизбежно” пройдет со скидкой, хотя она не будет “катастрофической”.



Вырученные от продажи деньги Polymetal намерен инвестировать в предприятия в Казахстане, которые в прошлом году обеспечили ему половину прибыли компании.