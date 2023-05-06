



Китай активно инвестирует в зеленую энергетику Африки

Пекин сосредоточился на зеленой энергетике после того, как экологи обвинили китайские компании в загрязнении окружающей среды и нанесении ущерба средам обитания дикой природы своими добывающими работами и инфраструктурными проектами, сообщает Голос Америки.



“Хотя Китай, с одной стороны, имеет самую большую в мире солнечную мощность и производство солнечной энергии, и он устанавливает больше возобновляемых источников энергии, чем любая другая страна в мире, он также устанавливает больше всего традиционных невозобновляемых источников энергии, чем где бы то ни было”, – говорят аналитики.



Более 25% импортируемых Китаем нефти и газа поступают из Африки, что делает ее вторым по величине региональным источником после Ближнего Востока.

Ветряная электростанция в Намибии и плавучая солнечная электростанция на огромной дамбе Кариба в Зимбабве являются одними из новых проектов экологической энергетики, в которые китайские компании планируют инвестировать в этом году после того, как Пекин пообещал помочь африканским странам решить их энергетические проблемы с помощью возобновляемых ископаемого топлива.



Южная Африка переживает энергетический кризис из-за устаревших угольных электростанций и перенапряженной сети, и испытывает ежедневные постоянные отключения электроэнергии, которые наносят ущерб экономике.



Аналитики отмечают, что многие последние проекты зеленой энергетики, о которых Китай объявил в Африке, относительно небольшими инвестициями по сравнению с крупными инфраструктурными инициативами “Один пояс, один путь” прошлого, такими как порты и железные дороги.