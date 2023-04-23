Новости » Экономика
Кипр заблокировал счета тех, кто помогал россиянам обходить санкции
23.04.2023 14:45 Наталья Богинская

Кипр заблокировал счета тех, кто помогал россиянам обходить санкции

Кипр заморозил активы тех, кто помогал российским олигархам обходить санкции. Об этом пишет AFP.

Финансовый комиссар Кипра Павлос Иоанну заявил о блокировании счетов физических и юридических лиц, причастных к обходу санкций против России.
США и Великобритания наложили на 13 кипрских граждан и некоторые компании санкции за то, что они “способствовали олигархам из России скрывать свое состояние”.

Тем временем Банк Кипра известил четыре тысячи клиентов с гражданством России и без резидентства стран Евросоюза, о закрытии их счетов.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы