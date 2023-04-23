



Кипр заблокировал счета тех, кто помогал россиянам обходить санкции

Кипр заморозил активы тех, кто помогал российским олигархам обходить санкции. Об этом пишет AFP.



Финансовый комиссар Кипра Павлос Иоанну заявил о блокировании счетов физических и юридических лиц, причастных к обходу санкций против России.

США и Великобритания наложили на 13 кипрских граждан и некоторые компании санкции за то, что они “способствовали олигархам из России скрывать свое состояние”.



Тем временем Банк Кипра известил четыре тысячи клиентов с гражданством России и без резидентства стран Евросоюза, о закрытии их счетов.