



Кипр возобновляет план строительства газопровода с Израилем

Кипр надеется, что в ходе переговоров, которые начнутся в следующем месяце, будут разработаны планы по строительству трубопровода, который свяжет его с израильскими газовыми месторождениями в восточном Средиземноморье, сообщил Reuters высокопоставленный представитель в сфере энергетики острова.



Как пишет The Arab Weekly, предложения нового центристского кипрского правительства, пришедшего к власти в марте, представляют собой заметно отличающийся от его предшественников подход к доставке газа в Европу и на другие рынки.



Вместо 2000-километрового трубопровода EastMed в континентальную Европу новое правительство предлагает гораздо более короткую линию, соединяющую Кипр с месторождениями у берегов Израиля. Оказавшись на Кипре, газ может быть преобразован в СПГ и отправлен в Европу.



В восточном Средиземноморье за последнее десятилетие были обнаружены крупные газовые месторождения, в основном у берегов Израиля и Египта, причем интерес к ним возрос после того, как российское вторжение в Украину ударило по потокам в Европу.



Малые кипрские месторождения еще не введены в эксплуатацию, и для министра энергетики Джорджа Папанастасиу, ветерана энергетической отрасли с почти четырехлетним стажем, его новый план дает ответы.

“Это беспроигрышный вариант”, — сказал он в интервью во вторник.



Папанастасиу сказал, что газопровод EastMed, который обсуждался между Израилем, Кипром и Грецией около десяти лет, не был закрыт, но столкнулся с проблемами.



“Это очень дорогой, затратный проект, но есть технические вопросы, такие как глубина моря, где необходимо проложить трубопровод”, — сказал министр.

Помимо того, что 300-километровая связь с месторождениями у берегов Израиля будет короче и быстрее, она предоставит Кипру доступ к дешевому газу и даст Израилю еще один экспортный выход в дополнение к Египту.



По словам Папанастасиу, проекты получили поддержку премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и президента Кипра Никоса Христодулидеса.



“Будет два технических комитета с экспертами с обеих сторон, которые начнут обсуждение в июле. Первый комитет будет по газу и водороду, а второй — по электричеству”, — сказал Папанастасиу.



Возможность потенциальной транспортировки водорода, считающегося чистым топливом, сделала трубопровод проектом, который в будущем будет иметь право на финансовую поддержку со стороны таких организаций, как ЕИБ или ЕБРР. Оба прекратили финансирование проектов по сжиганию ископаемого топлива.



“Как только мы разработаем технологии и у нас будет достаточно экологически чистой энергии, трубопроводы можно будет использовать для транспортировки водорода”, — сказал Папанастасиу.



Учитывая, что потребности Кипра в газе оцениваются всего в 0,7 миллиарда кубометров, правительство также хочет иметь объекты по сжижению газа, которые, по словам Папанастасиу, привлекут инвесторов и позволят газу попасть на “самый нуждающийся в настоящее время рынок” Европы.



Он добавил, что Кипр и Израиль также рассматривают возможность ускорения соединения своих электросетей с помощью подводного кабеля.



