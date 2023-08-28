



Кипр не принял план развития месторождения “Афродита”

Правительство Кипра не утвердило план партнерства по разработке и добыче морского газового месторождения “Афродита” и пригласило партнеров для дальнейших переговоров в сентябре.



План включал строительство подводного трубопровода, который соединил бы месторождение на Кипре с производственной инфраструктурой в Египте. По оценке Chevron, обновленный план разработки мог бы снизить затраты на разработку и даже сократить сроки начала добычи природного газа на месторождении. Правительство Кипра отказалось принять этот план из-за технической и коммерческой сложности проекта и нерентабельности.



Запасы газа на месторождении “Афродита”, открытом в 2011 году, составляют 129 млрд кубометров, что составляет около 20% газа месторождения “Левиафан”. Месторождение находится на юго-восточной окраине экономических вод Кипра и попадает в экономические воды Израиля.

