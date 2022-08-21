



Кипр купит "Железный купол" у Израиля

Кипр купит у Израиля систему противоракетной обороны "Железный купол".



По данным газеты Kathimerini, Израиль и Кипр уже подписали соглашения о продаже системы, и министерство обороны Кипра приступило к реализации соглашений.



В то же время, как сообщает Jerusalem Post, министерство обороны Израиля не прокомментировало информацию о сделке.



Национальная гвардия Кипра стремится добавить в свой арсенал систему "Железный купол", поскольку ее радиус действия полностью покрывает районы, необходимые Кипру.



Издание Kathimerini отмечает, что израильская система считается идеальной как для противовоздушной обороны, так и для противодействия угрозе турецких беспилотников. При этом "Железный купол" описывается как лучшая из доступных систем такого типа, о чем свидетельствует ее недавняя эффективность против ракет, выпущенных из Газы.