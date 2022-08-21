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Кипр купит "Железный купол" у Израиля
21.08.2022 18:21 Ольга Белозерова

Кипр купит "Железный купол" у Израиля

Кипр купит у Израиля систему противоракетной обороны "Железный купол". 

По данным газеты Kathimerini, Израиль и Кипр уже подписали соглашения о продаже системы, и министерство обороны Кипра приступило к реализации соглашений.

В то же время, как сообщает Jerusalem Post, министерство обороны Израиля не прокомментировало информацию о сделке.

Национальная гвардия Кипра стремится добавить в свой арсенал систему "Железный купол", поскольку ее радиус действия полностью покрывает районы, необходимые Кипру.

Издание Kathimerini отмечает, что израильская система считается идеальной как для противовоздушной обороны, так и для противодействия угрозе турецких беспилотников. При этом "Железный купол" описывается как лучшая из доступных систем такого типа, о чем свидетельствует ее недавняя эффективность против ракет, выпущенных из Газы. 

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