



Кипр включится в европейскую электросеть

На Кипре за деньги ЕС запустили проект подключения острова к европейской сети с помощью подводного кабеля питания. Анонсируется, что он будет самым длинным и глубже проложенным по всему миру.



По словам еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, резкий рост стоимости энергоресурсов подчеркнул важность этого проекта.

Напомним, в рамках проекта EuroAsia Interconnector планируется соединить подводным кабелем Грецию, Кипр и Израиль. Глубина самой низкой точки, на которой будут прокладывать кабель – 300 м, его длина – 1208 км.