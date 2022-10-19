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Кипр включится в европейскую электросеть | Фото: pixabay.com
19.10.2022 22:04 Юлия Фрилис

Кипр включится в европейскую электросеть

На Кипре за деньги ЕС запустили проект подключения острова к европейской сети с помощью подводного кабеля питания. Анонсируется, что он будет самым длинным и глубже проложенным по всему миру.

По словам еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, резкий рост стоимости энергоресурсов подчеркнул важность этого проекта.


Напомним, в рамках проекта EuroAsia Interconnector планируется соединить подводным кабелем Грецию, Кипр и Израиль. Глубина самой низкой точки, на которой будут прокладывать кабель – 300 м, его длина – 1208 км.

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