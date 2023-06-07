



Kimchi Optic: дружба, бизнес, очки

Как из дружбы и любимой профессии рождается бизнес, который растет и расширяется, могут рассказать не многие, потому что пережить первые трудности, встать на ноги и пойти дальше, по-прежнему оставаясь друзьями не только между собой, но и с клиентами, способны единицы. Именно таким смог стать Kimchi Optic, открывающий в ближайшее время уже третий бутик.



Начиналось все просто – три оптометриста, закончивших факультет точных наук Бар-Иланского университета, подружились и пошли дальше вместе по жизни. Первым, более 10 лет назад, в Тель-Авиве открыл свой салон оптики Ярив. Ирина и Сиван в это время работали в других салонах, мечтая развиваться и строить свой бизнес. Так, трое друзей, продолжая дружить семьями, стали ездить на крупнейшие международные рынки оптики в Милан, Гонконг, Нью-Йорк, Лондон. Процесс затягивал все глубже, работать после посещение таких салонов становилось все интереснее, и неминуемо в один прекрасный момент привел к историческому решению открыть совместно супер-бутик в одном из самых престижных и роскошных районах Нетании, Ир Ямим, в торговом центре Piano. Название решили оставить самого первого салона в Тель-Авиве, добавив топоним – Kimchi Yamim, поскольку слава о нем уже давно неизменно приводила в Kimchi Optic старых и новых посетителей.



Первого июля в Од Ха-Шароне откроется уже третий бутик оптики Kimchi. Феномен такого успеха в том, что качество не только оправ, но и сервиса в Kimchi высочайшее. Например, проверку зрения здесь делают на самом новом и технологичном оборудовании, по самым современным технологиям. Здесь умеют делать очки по сложным рецептам, поскольку считают, что иначе смысла открывать салон оптики нет. Коллекции как солнцезащитных очков, так и оправ для линз в Kimchi постоянно пополняются и обновляются. Недаром любители приобретать к грядущему летнему сезону новые очки, приходят именно сюда за последними моделями любимых брендов. Здесь же подбирают оправы, используя многолетний опыт и отменный вкус так, что полное слияние человека с очками обеспечено.



Есть Kimchi и в онлайне. Интернет-магазин дает полный ассортимент продукции, в том числе и подарочные карты, которые действительны в любом из трех салонов Kimchi.



Вот что говорят владельцы Kimchi о своем бренде: «Все, что мы делаем – это результат дружбы. Мы про себя говорим, что мы семья, хоть и не кровная. Нам удалось создать такую атмосферу, что каждый наш клиент чувствует, что пришел к своим. Мы выкладываемся на все сто, что бы мы ни делали. Продать любой ценой – не наш стиль. Для нас это признак полного непрофессионализма. Поэтому нам доверяют и здоровье, и красоту. Мы отдаем по полной, но и получаем сполна. К нам приезжают как домой, как к родне или к близким друзьям со всей страны. Потому что мы относимся к клиентам именно как к друзьям и членам семьи. Нам не важно, пришли вы сделать очки раз в два года, или вы фанат красивых оправ, очки – важная часть вашего образа, и приходите каждый месяц. Мы не сетевой гигант. Бутиковость позволяет нам дарить именно такое отношение каждому клиенту».



Kimchi Yamim: Шошана Дамари 10, торговый центр Piano, Ир Ямим, Нетания; 09-7669447

https://kimchi-optics.com/



*на правах рекламы