



Kia Rio уходит на пенсию

Хэтчбек малого класса Kia Rio покинет рынки Великобритании и Европы уже в этом году из-за низкого спроса. Европейский вариант Rio больше не будут производить на заводе Kia Sohari в Южной Корее.



Впрочем, машина еще доступна на складах британских дилеров по цене от 16150 фунтов стерлингов с выбором 1,2-литрового бензинового двигателя или 1,0-литрового гибрида с турбонаддувом.



Ближайшей альтернативой Rio станет компактный кроссовер Kia Stonic. Хотя автомобиль А-сегмента Kia Picanto еще производится и пользуется некоторой популярностью.