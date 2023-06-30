



Минфин продвигает единую ставку налога на прибыль компаний в размере 15%

Обсуждение принятия глобальной ставки достигло апогея в июне 2021 года, когда тогдашний министр финансов Авигдор Либерман объявил, что Израиль подпишется под планом ОЭСР по налогообложению цифровой экономики. Вскоре после этого правительство Беннета-Лапида подтвердило принятие международных принципов, включая минимальную ставку налога на компании в размере 15%.



Со сменой правительства вопрос, казалось, был снят полностью, но теперь министр финансов Бецалель Смотрич подтвердил приверженность Израиля принятию плана.



“Министерство ведет обсуждения с отделом главного экономиста и с Налоговым управлением Израиля по этому вопросу. Министр подтвердил принципиальную приверженность Израиля плану на своей встрече с генеральным секретарем ОЭСР во время заседание Совета министров организации”, – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.



План ОЭСР состоит из двух основных компонентов. Первый позволяет странам за пределами США впервые получать прибыль от крупных технологических компаний, таких как Google, Meta и Apple. Компании будут облагаться налогом в зависимости от местонахождения их клиентов, а не в зависимости от того, где они зарегистрированы.



Второй компонент, который сложнее законодательно закрепить, – это минимальная ставка налога на прибыль компаний в размере 15% для компаний с годовым доходом более 750 миллионов долларов, что позволяет странам собирать разницу до этой ставки, если “своенравная” страна решит предложить низкий налог на компании. С помощью этого механизма создается рычаг давления на эту страну, чтобы не потерять потенциальные доходы в другие страны, и фактически создается глобальная ставка налога на компании.



Соглашение о единой налоговой ставке для компаний представляет собой огромное изменение для малых стран. В течение многих лет некоторые из них фактически служили убежищем от налогов, предлагая низкие налоговые ставки.



Для Израиля это также будет существенным изменением, поскольку различные многонациональные компании, работающие здесь, пользуются очень низкими налоговыми ставками, которые могут составлять всего 6% в соответствии с Законом о поощрении капиталовложений. Если план ОЭСР будет принят, такие компании, как Intel, которые платят налоги по ставке ниже 10% в обмен на строительство заводов на периферии, должны будут платить минимальную ставку в 15%.



Биньямин Тови, старший партнер юридической фирмы Shekel & Co. и менеджер ее международного налогового отдела, говорит: “Принятие плана минимальной глобальной налоговой ставки в размере 15% не окажет негативного влияния на Израиль, если план примут и в других странах. Даже сегодня налоговые ставки в размере 6% являются исключительными. Большинство технологических компаний расположены в центре страны, где лучшая налоговая ставка составляет 12%. Повышение налоговой ставки на 3% не окажет большого эффекта”.



Следует отметить, что Израилю не нужно менять свое налоговое законодательство, чтобы согласиться на включение в глобальный 15-процентный налоговый план. Если он продолжит предоставлять налоговые льготы и низкие ставки налога в соответствии с Законом о поощрении капитальных вложений, многонациональные компании в любом случае будут обязаны уплачивать налог в странах своего проживания, что будет означать, что другие страны вместо этого получат прибыль.