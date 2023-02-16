



Казначейство будет облагать налогом криптовалютную прибыль новых репатриантов

Проект закона об экономических договоренностях на 2023–2024 годы содержит положение, которое может повлиять на налогообложение прибыли от криптовалюты новых репатриантов и возвращающихся резидентов. Министр финансов будет иметь право устанавливать “правила, касающиеся классификации местонахождения цифрового актива в соответствии с привязкой актива к Израилю”.



Налоговое управление Израиля и Министерство финансов тем самым обходят “закон Милчена”, согласно которому новые репатрианты и возвращающиеся резиденты имеют право на десятилетнее освобождение от налогообложения своих зарубежных активов и могут не сообщать об этих активах. Если местонахождение цифровых активов определяется по месту жительства владельца, доход от таких активов будет считаться доходом, возникающим в Израиле, и облагаться налогом.



“Закон Милчена” был принят в 2008 году, чтобы побудить богатых израильтян, живущих за границей, в Израиль. В период 2009-2010 в Израиль переехали, Арнон Милчен, Сэмми Офер, Шай Агасси и другие.



Эксперт по международному налоговому праву Adv. Итай Браха говорит: “Закон нанесет ущерб правам новых репатриантов и приведет к тому, что люди не захотят переезжать в Израиль”.



Налоговое управление Израиля заявило в ответ: “Новые репатрианты и возвращающиеся жители будут иметь право на освобождение от налогов в течение десяти лет со дня, когда они станут резидентами Израиля, в отношении прироста капитала от продажи цифровых активов, купленных до даты их иммиграция или возвращение в Израиль, за исключением активов, которые отражают стоимость активов или услуг в Израиле”.



Подход Налогового управления Израиля представляет собой не концептуальное изменение, а подтверждение его давней позиции, согласно которой активы, приобретенные после иммиграции или возвращения в Израиль, подлежат налогообложению. Однако проблема начинается с цифровых активов, управляемых за границей.



“Большинство людей, которые сегодня зарабатывают деньги на криптовалютах, не “сидят на деньгах”, как раньше”, – объясняет Браха. “Любой, кто сегодня хочет зарабатывать на криптовалюте, должен торговать, постоянно продавая и покупая ее. Новые репатрианты не торгуют криптовалютой в Израиле.За границей есть люди, которые это делают за них, но теперь за это нужно будет еще и платить налог”