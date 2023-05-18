



Казахстан тайно продал России долю в крупном урановом месторождении

В конце 2022 года российский атомный монополист “Росатом” тайно приобрел долю в месторождении “Буденовское”, которое в будущем может стать крупнейшим в мире источником урана. Крупнейшая уранодобывающая компания мира “Казатомпром” вынуждена была уступить часть месторождения под давлением Фонда национального благосостояния “Самрук-Казина”, в результате чего уволились сразу несколько ее руководителей, сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники.



“Агентство отмечает, что “Казатомпром” за полтора года потерял двух глав правления, а также директоров по финансам, производству и коммерции, поскольку менеджмент компании выступал против тайного соглашения с россиянами. Вскользь о ней упоминается только в финансовом отчете “Казатомпрома” за 2022 год, но и там “Росатом” не указан как покупатель.



Через государственный фонд “Самрук-Казина” правительство Казахстана владеет 75% акций “Казатомпрома”, остальные акции которого обращаются на Лондонской фондовой бирже и казахстанской бирже “Астана”. По данным источников издания, менеджмент “Казатомпрома” считал, что сокрытие информации о сделке может нарушить их обязанности.



Соглашение обсуждалось несколько лет. В конце прошлого года “Казатомпром” по поручению государственного фонда не использовал свое первоочередное право на приобретение у государства 49% акций предприятия, разрабатывающего 6 и 7 блока на “Буденовском” месторождении, утверждают источники Bloomberg. Это позволило “Росатому” вмешаться и купить эту долю.



На Россию приходится половина мировых мощностей по обогащению урана, она снабжает топливо для ядерных реакторов по всему миру, но полагается на импорт казахской руды для своих заводов. Приобретение доли в “Буденовском” месторождении, которое через три года будет обеспечивать более 10% мировой добычи урана, поможет “Росатому” получить стабильный источник сырья.

