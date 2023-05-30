



Казахстан пригласил к себе все бизнесы, которые ушли с российского рынка

Сотни компаний решили покинуть российский рынок из-за войны в Украине. Казахстан надеется, что сможет стать альтернативой для этих бизнесов. Об этом пишет Интерфакс.



Власти Казахстана рассылают письма всем компаниям, ушедшим с российского рынка. Также в список попали те компании, которые пока только заявили о желании уйти из России.



“На сегодняшний день есть 401 компания, в которых мы заинтересованы в переезде в Казахстан, всем этим компаниям были отправлены приглашения”, – заявили в МИД Казахстана.



67 компаний уже согласились на релокацию, 25 полностью завершили ее и уже работают в Казахстане. Речь идет о компаниях из Германии, США, Швейцарии и Японии. Переговоры Казахстан проводит с главами МИД стран, объявивших санкции против и объявленных оккупантами как "недружественные".



Кто уже завершил переезд в Казахстан:

Honeywell International;

TikTok;

Fortescue;

Alstom.

Только 206 компаний смогли полностью выйти из России, еще 2000 заявок находятся на рассмотрении. Российская комиссия, которая занимается этим вопросом, собирается трижды в месяц и одолевает не более 7 заявок за один раз.Кроме того, россияне установили жесткие условия выхода со своего рынка – скидка при продаже не менее 50% от рыночной стоимости активов, а также уплата 10%-ной пошлины от стоимости компании в российский бюджет.