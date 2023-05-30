Казахстан пригласил к себе все бизнесы, которые ушли с российского рынка
Сотни компаний решили покинуть российский рынок из-за войны в Украине. Казахстан надеется, что сможет стать альтернативой для этих бизнесов. Об этом пишет Интерфакс.
Власти Казахстана рассылают письма всем компаниям, ушедшим с российского рынка. Также в список попали те компании, которые пока только заявили о желании уйти из России.
“На сегодняшний день есть 401 компания, в которых мы заинтересованы в переезде в Казахстан, всем этим компаниям были отправлены приглашения”, – заявили в МИД Казахстана.
67 компаний уже согласились на релокацию, 25 полностью завершили ее и уже работают в Казахстане. Речь идет о компаниях из Германии, США, Швейцарии и Японии. Переговоры Казахстан проводит с главами МИД стран, объявивших санкции против и объявленных оккупантами как "недружественные".
Кто уже завершил переезд в Казахстан:
- Honeywell International;
- TikTok;
- Fortescue;
- Alstom.
Кроме того, россияне установили жесткие условия выхода со своего рынка – скидка при продаже не менее 50% от рыночной стоимости активов, а также уплата 10%-ной пошлины от стоимости компании в российский бюджет.