



Катар намерен инвестировать в Ирак $5 миллиардов

Катар намерен инвестировать 5 миллиардов долларов в Ирак в ближайшие годы, сообщил эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани на официальном визите, по итогам которого были подписаны меморандумы о взаимопонимании по расширению сотрудничества в инвестиционных и энергетических проектах. Об этом пишет Reuters.



Переговоры также включали обсуждение региональных инициатив, направленных на укрепление экономических отношений в регионе, в частности, поддержку развития проекта объединения энергосистемы Персидского залива и его соединения с сетью южного Ирака.



Катар является партнером компании TotalEnergies в энергетическом кластере энергопроектов в Ираке стоимостью $27 миллиардов (25% акций). Иракская нефтяная компания “Басра” владеет 30% в проекте, а остальные принадлежат TotalEnergies.



Катар ранее заявлял, что, как и другие страны Персидского залива, будет поддерживать региональные экономики через коммерческие инвестиции, а не путем предоставления прямой финансовой помощи.