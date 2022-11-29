



Катар будет поставлять газ в Германию

Катар собирается поставлять сжиженный природный газ в Германию в рамках 15-летнего соглашения, подписанного во вторник.



QatarEnergy и ConocoPhillips подписали два соглашения о купле-продаже на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Германию в течение не менее 15 лет, начиная с 2026 года. Об этом сообщает The New Arab.



Сделка обеспечит Германию 2 миллионами тонн СПГ в год.



"Соглашения знаменуют собой первое в истории долгосрочное соглашение о поставках СПГ в Германию с периодом поставки не менее 15 лет, что способствует долгосрочной энергетической безопасности Германии", - заявил исполнительный директор QatarEnergy Саад аль-Кааби.