



Капиталы богатейших россиян в 2023 году выросли на $16,5 миллиардов

Состояние богатейших россиян с начала 2023 года выросло более чем на $16,5 миллиардов. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg Billionaires Index, куда включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.



Так, с начала года основатель "Лукойла" Вагит Алекперов заработал $4,8 млрд, его состояние увеличилось до $20,2 млрд. Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин увеличил свое состояние за полгода на $3,22 млрд, его состояние теперь составляет $23,1 млрд.



Друг президента Владимира Путина Геннадий Тимченко заработал с начала года $1,2 млрд (его состояние выросло до $13,1 млрд), совладельцы "Альфа-групп" Михаил Фридман и Герман Хан – $237 млн (до $11,5 млрд) и $555 млн (до $8,1 млрд) cоответственно.



Владелец "Новатэка" Леонид Михельсон заработал за полгода $1,5 млрд (его состояние увеличилось до $26,1 млрд), основатель группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг увеличил свое состояние на $2,6 млрд (до $7 млрд), бывший вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заработал $1,73 млрд (до $7,6 млрд).



Среди бизнесменов, которые потеряли часть своего состояния с начала 2023 года, – бывший бенефициар "Еврохима" Андрей Мельниченко. Его состояние уменьшилось на $1,57 млрд (до $11,6 млрд). Состояние владельца холдинга "Интеррос" Владимира Потанина за полгода уменьшилось на $28,9 млн (до $28,5 млрд), основного акционера "Северстали" Алексея Мордашова – на $475 млн (до $18,2 млрд), Алишера Усманова – на $129 млн (до $18,3 млрд), Романа Абрамовича – на $389 млн (до $7,4 млрд).