



Капитализация Tesla упала больше, чем у остальных крупных компаний в апреле

Компания Tesla стала самым крупным неудачником среди ведущих компаний по рыночной капитализации в апреле, пострадав от разочаровывающих квартальных доходов после того, как она показала самую низкую квартальную валовую маржу за два года.



Рыночная капитализация Tesla снизилась до $520,7 млрд на конец апреля с $657,5 млрд в марте, что составляет снижение на 20,8% и отбросило компанию на 9-е место в рейтинге по капитализации с 7-го в январе.



За ней следует китайская компания Tencent Holdings, чья рыночная стоимость упала на 10,7% до $419,9 млрд в прошлом месяце на фоне интенсивных продаж со стороны крупного инвестора Prosus.



С другой стороны, рыночная стоимость Apple Inc и Microsoft Corp подскочила после хороших показателей прибыли за первый квартал.



Рыночная капитализация Saudi Aramco, третьей по стоимости компании в мире, в апреле выросла до $2,2 трлн, что на 12,5% больше, чем в марте.