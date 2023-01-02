



Канада запретила иностранцам покупать жилую недвижимость

Канада запретила иностранцам покупать жилую недвижимость в стране на фоне резкого роста цен на жилье с начала пандемии Covid, сообщает CNN Business.



Эта временная двухлетняя мера была предложена премьер-министром Канады Джастином Трюдо во время его предвыборной кампании в 2021 году. Согласно закону, для иммигрантов и постоянных жителей Канады, не являющихся гражданами, сделано исключение, говорится в сообщении.



За рост цен на недвижимость несет ответственность Банк Канады, поскольку он продолжает повышать процентные ставки, что приводит к повышению ипотечных ставок в стране, говорится в отчете.



Индекс цен Канадской ассоциации недвижимости CREA вырос на 38% по сравнению с 2019 годом, но группа заявила, что количество выставленных на продажу домов вернулось к уровню до пандемии.



CREA выразила обеспокоенность по поводу закона, даже с исключениями для людей, которые намереваются переехать в Канаду.



“Как предлагается в настоящее время, запрет на покупку жилой недвижимости не жителями Канады может повлиять на нашу репутацию гостеприимной нации”, – говорится в заявлении группы. “Потенциальные выгоды от запрета, вероятно, будут скромными”.



“Они предоставляют канадцам место, где они могут провести зимние месяцы, и являются формой сбережений для канадских пенсионеров. Если Канада наложит запрет на владение недвижимостью в Канаде американцами, мы должны ожидать, что они ответят тем же”, – заявила CREA.