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Канада выпустила облигации в поддержку Украины на $500 млн, раскупили за день
01.12.2022 08:01 Раиса Вовк

Канада выпустила облигации в поддержку Украины на $500 млн, раскупили за день

Канада выпустила облигации в поддержку Украины на $500 млн, – их выкупили за день. 

“Вчера правительство Канады успешно завершило выпуск пятилетних облигаций “Суверенитет Украины” в объеме 500 млн долларов. Вырученные средства помогут правительству Украины продолжить оказывать важные услуги украинцам этой зимой, выплачивая пенсии, закупая горючее и восстанавливая энергетическую инфраструктуру”, - сообщили в министерстве финансов Канады.

Ожидается, что после переговоров с Украиной вырученные от продажи облигаций средства будут направлены на специальный счет МВФ, на который поступает большинство канадской финансовой помощи Украине.

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