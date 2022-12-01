



Канада выпустила облигации в поддержку Украины на $500 млн, раскупили за день

Канада выпустила облигации в поддержку Украины на $500 млн, – их выкупили за день.



“Вчера правительство Канады успешно завершило выпуск пятилетних облигаций “Суверенитет Украины” в объеме 500 млн долларов. Вырученные средства помогут правительству Украины продолжить оказывать важные услуги украинцам этой зимой, выплачивая пенсии, закупая горючее и восстанавливая энергетическую инфраструктуру”, - сообщили в министерстве финансов Канады.



Ожидается, что после переговоров с Украиной вырученные от продажи облигаций средства будут направлены на специальный счет МВФ, на который поступает большинство канадской финансовой помощи Украине.