



Канада ввела санкции в отношении 17 иранцев

Канада ввела санкции в отношении 17 иранцев в ответ нарушение Тегераном прав человека и его дестабилизирующие действия.

Об этом сообщила министр иностранных дел Мелани Джолли.

Среди лиц, попавших под санкции, был бывший министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Действия иранского режима говорят сами за себя — мир годами наблюдал, как Тегеран продолжает свою повестку дня, включающую насилие, страх и пропаганду", — сказала министр.

По ее словам, Канада продолжит защищать права человека и выражать солидарность с притесняемыми гражданами Ирана.

Такие меры были приняты на фоне подавления массовых акций протеста в Иране, на которые люди вышли после смерти молодой женщины, скончавшейся после задержания полицией нравов за неправильное ношение хиджаба.