Канада расширила санкции следом за Британией и США
Канада расширила санкции против России следом за Великобританией и США.
Соответствующие меры приняты в ответ на аннексию захваченных Россией украинских территорий.
В частности, Канада внесла в санкционный список 43 человек, в том числе, членов семьи пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.
Межу тем, в американский список внесены несколько сотен россиян, в том числе парламентарии, члены семей Золотова, Матвиенко, Мишустина, Медведева, Шойгу, Собянина и Беглова.
Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения против 910 человек, включая представителей военных кругов РФ и Беларуси.