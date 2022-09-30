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Канада расширила санкции следом за Британией и США
30.09.2022 17:59 Алина Груднева

Канада расширила санкции следом за Британией и США

Канада расширила санкции против России следом за Великобританией и США.

 
Соответствующие меры приняты в ответ на аннексию захваченных Россией украинских территорий.
 
В частности, Канада внесла в санкционный список 43 человек, в том числе, членов семьи пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.
 
Межу тем, в американский список внесены несколько сотен россиян, в том числе парламентарии, члены семей Золотова, Матвиенко, Мишустина, Медведева, Шойгу, Собянина и Беглова.
 
Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения против 910 человек, включая представителей военных кругов РФ и Беларуси.

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