



Канада расширила санкции следом за Британией и США

Канада расширила санкции против России следом за Великобританией и США.

Соответствующие меры приняты в ответ на аннексию захваченных Россией украинских территорий.

В частности, Канада внесла в санкционный список 43 человек, в том числе, членов семьи пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Межу тем, в американский список внесены несколько сотен россиян, в том числе парламентарии, члены семей Золотова, Матвиенко, Мишустина, Медведева, Шойгу, Собянина и Беглова.

Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения против 910 человек, включая представителей военных кругов РФ и Беларуси.