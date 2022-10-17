



Канада расширила санкции против России: кто попал в список

В понедельник, 17 октября, Канада расширила санкции против России из-за войны в Украине.

В санкционный список были добавлены 34 физических лица и одно юридическое лицо.

"Эти лица и организации помогают российскому режиму подрывать принципы государственного суверенитета и несут ответственность за распространение ложных нарративов, которые служат поводом для неоправданной войны российского режима", - сказано в заявлении правительства.

Ограничения, среди прочего, введены в отношении помощника президента РФ Владимира Мединского. Также в список вошли актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, известные своей поддержкой войны в Украину.

Кроме того, под санкции попали телеканал "Звезда", телеведущие Тина Канделаки и Наиля Аскер-Заде.