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Канада расширила санкции против России: кто попал в список
17.10.2022 21:49 Алина Груднева

Канада расширила санкции против России: кто попал в список

В понедельник, 17 октября, Канада расширила санкции против России из-за войны в Украине.

 
В санкционный список были добавлены 34 физических лица и одно юридическое лицо.
 
"Эти лица и организации помогают российскому режиму подрывать принципы государственного суверенитета и несут ответственность за распространение ложных нарративов, которые служат поводом для неоправданной войны российского режима", - сказано в заявлении правительства.
 
Ограничения, среди прочего, введены в отношении помощника президента РФ Владимира Мединского. Также в список вошли актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, известные своей поддержкой войны в Украину.
 
Кроме того, под санкции попали телеканал "Звезда", телеведущие Тина Канделаки и Наиля Аскер-Заде.

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