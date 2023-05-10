



Калькалист: Забудьте о реформах, страна не функционирует



Известный израильский экономический обозреватель Шауль Амстердамски опубликовал в газете Калькалист разгромную статью о попытках реформирования системы дополнительного медицинского страхования в Израиле. Амстердамски уверен в том, что провал реформ связан с тем, что правительство перестало функционировать.



Он пишет: “В августе 2022 года Моше Баркат, инициатор реформы, подал в отставку, за год до окончания своего срока в Управлении фондовых рынков, через два месяца после того, как предыдущее правительство развалилось и стало ясно, что выборы состоятся. Баркат был сыт по горло: он понял, что в такой ситуации невозможно быть эффективным регулятором. Он ушел в октябре, восемь месяцев назад. С тех пор не было назначено никакой замены. Министру финансов Бецалелю Смотричу не о чем беспокоиться. Орган по-прежнему работает под руководством исполняющего обязанности заместителя, сам Смотрич все равно не является полностью функционирующим министром финансов, во всей системе царит полный бардак.



Это, кстати, не единственное назначение, которое задерживается. Глава Налогового управления Иран Яаков должен уйти в отставку в следующем месяце, а замены ему пока нет. Глава Управления по ценным бумагам Анат Гетта ушла в отставку в прошлом месяце, а новый руководитель еще не выбран. В декабре заканчивается срок полномочий главы Банка Израиля профессора Амира Ярона, вероятно, самого важного профессионального экономического назначения в Израиле, и пока неясно, будет ли он продлен или следует искать ему замену.



Когда так происходит, важные реформы, которые уже подготовлены, не проводятся. Не ждите, что кто-то подготовит новые важные реформы. Даже более мелкие решения не принимаются. Правительство не функционирует. А когда государственный сектор не работает, это, очевидно, сводит с ума и частный рынок. Они нам говорили о “восстановлении управляемости”? Мы идем в совершенно противоположной ситуации по сравнению с правительствами. Скорее, в направлении промахов, натяжек, клише, брехни”.

