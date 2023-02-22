



Какие санкции готовят США против России

Администрация президента США Джо Байдена готовит расширенный новый пакет санкций против России из-за войны в Украине.



Подробности выяснила газета The Wall Street Journal, которая ссылается на собственные источники.



Соответствующая новость появилась после того, как президент США, выступая в преддверии годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, анонсировал новый пакет санкций против РФ, который будет введен уже на этой неделе.



Предположительно, в санкционный список войдут 200 российских физических и юридических лиц. Уточняется, что под ограничения попадут, среди прочего, губернаторы и члены семей российских чиновников, а также компании военно-промышленного комплекса, предприятия, занимающиеся производством сопутствующих материалов, технологические фирмы и сети, задействованные в обходе санкций.