



Какая сеть супермаркетов в Израиле самая дешевая, а какая - самая дорогая

Согласно опубликованным сегодня данным центрального бюро статистики, сеть Рами Леви представляет самую дешевую базовую корзину продуктов, стоимость которой в июле составила 886 шекелей. Это на один шекель меньше корзины, представленной сетью Carrefour Hyper, недавно пришедшей в Израиль. В сети "Супер Мини Алонит" стоимость той же корзины составляла 1 150 шекелей. Разница в ценах с самой дешевой сетью составляет около 30%.



Базовая продуктовая корзина - это тест, сформулированный Центральным статистическим бюро и Министерством экономики и промышленности и запущенный в июне 2018 года с целью стимулирования конкуренции за самую низкую цену корзины между различными игроками рынка и предоставления потребителям простой и доступной информации о ценах.



Отбор продуктов, входящих в корзину, производится в соответствии с тремя критериями: их относительный вес в расходах семей, основные продукты, потребляемые всем населением Израиля, и продукты, продаваемые в разные сезоны года. Продукты, входящие в корзину - товары из категорий "Молоко и продукты его переработки", "Хлеб", "Мясо и рыбопродукты", "Сухие продукты", "Фрукты и овощи", "Туалетные и чистящие средства".



Согласно полученным данным, по некоторым продуктам наблюдается значительный рост цен по сравнению с предыдущим месяцем, например, овощи и фрукты подорожали на 4%. Однако по туалетным и чистящим средствам произошло снижение примерно на 2,2%.



Средняя стоимость корзины в пересчете на все сети, работающие в Израиле, составляет 991 шекель. А среди дешевых сетей помимо Рами Леви и Carrefour Hyper можно выделить "Йохананов" (923 шекеля) и Victory (938 шекелей).

