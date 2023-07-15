



Как уровень рождаемости в Израиле влияет на экономические показатели – анализ

Израиль считается страной с уникальными демографическими характеристиками, вызванными, быстрым и экспоненциальным ростом его населения по сравнению с другими странами мира. На увеличение населения влияет как высокая рождаемость, так и массовый приток евреев диаспоры в Государство Израиль.



По данным ОЭСР , в то время как средний показатель рождаемости в мире на одну женщину за последние 15 лет составлял 1,7, в Израиле этот показатель равен 3, что почти вдвое превышает среднемировой показатель. В 2020 году коэффициент естественного воспроизводства у населения стран ОЭСР оценивался всего в 0,4%, тогда как в Израиле он увеличился на 1,8% – показатель в 4,5 раза выше среднего. И эти данные имеют прямое влияние на экономику Израиля.



Экономика Израиля прямо и ощутимо зависит от быстрого роста его населения по нескольким причинам. В первую очередь, это быстрый рост потребления продуктов и услуг в Израиле. По мере роста населения Израиля растут и требования в маркетинге и розничных сетях. Спрос на продукты питания, моду, технологии, энергию, поставщиков услуг и конечно же квартиры увеличивается высокими темпами, во много раз опережающими, ведущие экономики мира.



Результат явно ощущается в прибылях компаний, которые имеют более высокий потенциал для получения дохода, чем в других странах. В определенном смысле это своего рода возможность “обыграть рынок” в глобальном масштабе, выбрав инвестиции в Израиль.



При этом быстрые темпы роста негативно сказываются на экономике, в основном со стороны государства, и это связано со многими вызовами, с которыми государству приходится сталкиваться. Это бремя почти каждой сферы в стране – транспорт, инфраструктура, образование, здравоохранение, социальное обеспечение, жилье, интеграция секторов и многое другое.



Согласно сообщению Financial Times, ведущие рейтинговые агентства Moody's, S&P и Fitch выпустили предупреждения о том, что старение населения уже наносит ущерб кредитным рейтингам правительств. Причиной этого является опасение, что по мере того, как доля стариков в населении превышает рождаемость, соответственно увеличивается фискальная нагрузка на государство.



Если в Израиле сообщения о понижении кредитного рейтинга касаются судебных реформ, то в остальном мире опасения по поводу понижения кредитного рейтинга гораздо более значительны, поскольку на данный момент нет никаких признаков значительного ожидаемого повышения естественного прироста населения.

