



Как повлияет "Красная линия" на цены на недвижимость в Тель-Авиве

Скорое открытие “Красной линии” тель-авивского скоростного трамвая заставляет риэлторов задуматься о том, как это отразится на ценах на недвижимость. Подскочат ли они еще раз, или улучшение качества жизни, которое предлагает линия легкой железной дороги, уже заложено в сегодняшней цене?



В исследовании, проведенном оценщиком недвижимости Охадом Даннусом для Министерства транспорта, изучалось влияние иерусалимского скоростного трамвая на стоимость прилегающих объектов. Исследование проводилось в три этапа:

в декабре 2001 г., когда план был опубликован для депонирования,

в марте 2003 г., когда план был принят,

в августе 2011 г., когда началась эксплуатация скоростного трамвая.

"Мы увидели, что, как только в Иерусалиме начал работу скоростной трамвай, цены на недвижимость резко возросли", – говорит Даннус. "Наименьший рост стоимости составил 14%, а за десять лет он достиг 172%. Это реальное увеличение стоимости, если не учитывать общий рост цен на недвижимость в Иерусалиме, который для четырехкомнатных квартир составил в среднем 17% за тот же период".



"Всего было изучено 193 сделки, и они отражают и воплощают преимущества и недостатки нахождения вблизи линии легкой железной дороги и ее станций", – добавляет эксперт.



По словам Даннуса, можно ожидать, что аналогичный резкий рост цен произойдет вблизи “Красной линии” в районе Дан с начала ее эксплуатации.



"Проведенная нами работа по изучению влияния скоростного трамвая в Иерусалиме показывает, что, как только поезда начинают ходить, потенциал возрастает и цены взлетают. Можно предположить, что вдоль “Красной линии”, которая сейчас открывается, мы увидим рост стоимости недвижимости на 50% и до 100% в течение десятилетия, помимо общей тенденции роста цен. Основной скачок стоимости, вероятно, произойдет после начала эксплуатации линии", – утверждает оценщик.



"Каждый общественный участок, через который проходит легкая железная дорога, будет модернизирован, например, парк Месила на юге Тель-Авива или улица Жаботинского в Рамат-Гане", – добавляет Даннус. "Везде, где проходит полотно, общественное пространство значительно улучшено. Я не сомневаюсь, что в дальнейшем будет модернизирована и недвижимость, расположенная вблизи трассы. Можно ожидать, что рост стоимости затронет в первую очередь периферийные районы, где увеличение стоимости будет экстремальным".



Оценщик недвижимости Арье Камиль из компании Kamil Treshanski Refael Real Estate Services, занимает более осторожную, чем Даннус, позицию в отношении возможного скачка стоимости недвижимости вдоль "Красной линии" и считает, что текущие цены уже учитывают ожидания открытия трассы.



"Мы уже полгода наблюдаем пробные заезды скоростного трамвая” по улицам городов, и нынешние цены на недвижимость в значительной степени учитывают ожидания от открытия линии. Что касается сравнения с ростом цены в Иерусалиме, то это другой период, и при нынешних процентных ставках трудно ожидать, что мы увидим такой значительный рост цен”.