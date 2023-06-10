



Как новый государственный бюджет Израиля повлияет на налоги?

Бюджет на 2023-2024 годы, одобренный Кнессетом, содержит различные меры, касающиеся номеров электронных счетов, малого бизнеса, дохода от аренды, облагаемого налогом по ставке 10%, и многого другого.



Номера счетов ITA

Начиная с 1 января 2024 года счета на сумму свыше 25 000 шекелей до вычета НДС должны иметь номера счетов, присвоенные Налоговым управлением (ITA), чтобы клиент мог возместить входной НДС по счету. Поставщик может подать онлайн-заявку на получение номера счета-фактуры ITA и должен сделать это, если этого требует клиент, если только не применяется 0% НДС. Поставщик должен указать номер ITA в налоговой накладной. Это можно сделать от руки.



Цель состоит в том, чтобы противостоять фиктивным счетам-фактурам в возмещении входного НДС в отношении (более крупных) счетов-фактур, о которых ITA может не знать. К январю 2028 года указанная выше пороговая сумма для номера счета-фактуры ITA снизится с 25 000 шекелей до 5 000 шекелей без учета НДС. Срок действия этих правил истечет в конце 2028 года, если они не будут продлены.



Если ITA подозревает, что счет-фактура выставлен незаконно, оно может немедленно уведомить поставщика о том, что номер не выставляется, и пригласить поставщика на слушание в течение двух рабочих дней лично или посредством видеоконференции. В таком случае ITA также может разрешить клиенту применить процедуру обратной оплаты (самостоятельного выставления счета) с использованием номера счета ITA.



Например, Ави является фрилансером, который должен заплатить Ben Ltd. 25 000 шекелей плюс 17% НДС (4 250 шекелей) в 2024 году. Он может возместить входной НДС в размере 4250 шекелей только в том случае, если у него есть налоговая накладная с номером накладной ITA. Кроме того, новый бюджет позволяет начинающему предприятию возмещать входной НДС по счетам-фактурам, оплаченным до того, как предприятие было зарегистрировано для целей НДС, если счет-фактура имеет номер счета-фактуры ITA и, в исключительных случаях, даже если у него нет такого номера.



Потребуется обновленное программное обеспечение для бухгалтерского учета и выставления счетов, а также затронуты некоторые сделки с недвижимостью. Предприятия должны запрашивать номера счетов-фактур ITA у своих поставщиков, начиная с конца 2023 года. Ожидаются подробные правила для иностранных поставщиков электронной коммерции.



Малый бизнес

Бюджет пытается облегчить жизнь малому бизнесу , и в 2024–2026 годах максимальный годовой доход для освобожденного от НДС дилера (Осек Патур) составит 120 000 шекелей в год по сравнению со 107 692 шекелями в 2023 году. Кроме того, начиная с 2024 года фрилансер с годовым доходом до 120 000 шекелей может выбрать статус мелкого дилера (Осек Заир) при подаче годовой декларации о подоходном налоге и требовать фиксированного вычета расходов в размере 30% от доходов для целей подоходного налога вместо вычета фактических расходов.



Вычет расходов в размере 30% будет недоступен, если применимо любое из следующих условий: наличие сотрудников,

неадекватные бухгалтерские книги,

незаработанный доход от бизнеса (неясный, неопределенный),

работодатель или бывший работодатель в течение трех предыдущих лет выплачивает внештатный доход,

часть дохода получена от недвижимости или семейной компании,

более 25% дохода фрилансера поступает от связанной стороны,

10% или более акционеров (очевидно, в любой компании).

Если бывший мелкий дилер отказывается от этого статуса в каком-либо году, отказ от ответственности обычно распространяется и на следующие два года.

Если мелкий дилер продает основные средства, такие как недвижимость, амортизация, не требуемая отдельно в соответствии с правилом 30%, по-прежнему добавляется к налогооблагаемой “стоимости продажи” и не вычитается из индексированной стоимости.



Доход от аренды жилья

Как известно, владельцы израильских жилых домов могут выбрать уплату фиксированной ставки налога в размере 10% от валового дохода от аренды без вычета расходов или амортизации. Это альтернатива уплате обычных налогов в размере до 50% от чистой прибыли от аренды после вычета расходов и амортизации.



Начиная с 2023 года расходы в размере до 90 000 шекелей в год могут быть вычтены, если эти расходы связаны с арендой единственного объекта недвижимости в Израиле, а домовладелец или его супруг(а) проживает в доме престарелых или в гериатрической больнице. Расходы не могут быть возмещены родственнику.



Вышеизложенное не является исчерпывающим, поэтому, как всегда, проконсультируйтесь с опытным налоговым консультантом.