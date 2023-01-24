



К нефтяным санкциям против России присоединились еще 8 стран

Согласно информации на сайте Совета Европы, 23 января к ценовому потолку на российскую нефть присоединились еще восемь стран. Речь идет о странах-кандидатах – Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Босния и Герцеговина. Также к ограничениям цены на российскую нефть решили поддержать страны Европейской ассоциации свободной торговли: Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.



“Совет продолжает действие существующих ограничительных мер до 15 марта 2023 года и вносит поправки в список лиц и организаций, в отношении которых применяются ограничительные меры”, – говорится в сообщении.



В ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что Россия теряет по 40 долларов на каждом барреле, поскольку вынуждена продавать свою нефть Urals вдвое дешевле нефти международной марки Brent.



“Сегодня российская нефть продается по 40 евро за баррель Brent – за 80 евро. То есть, российская нефть продается со скидкой в 50%. Российская нефть покупалась преимущественно Индией и Китаем. Впервые нефтяной рынок, где торгуется российская нефть, регулируется так”, – отметил Боррель.



ЕС ввел против России уже девять санкционных пакетов, которые ЕС официально согласовал 16 декабря 2021 года и сейчас работает над десятым. Также ведутся разговоры о введении санкционных ограничений и на российские нефтепродукты.

