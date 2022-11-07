



К 2040 году для обеспечения движения Израиля потребуется 850 миллиардов шекелей

Чтобы выйти из транспортного кризиса, Израиль должен инвестировать 2% ВВП, или не менее 850 миллиардов шекелей к 2040 году, говорят исследователи из Университета Рейхмана. Согласно их выводам, эта сумма принесет экономике 150 миллиардов шекелей дохода в год. Однако уверенности в том, что органы исполнительной власти Израиля способны реализовать проекты такого масштаба, у исследователей нет.



Сани Зив и Орен Шапир из Института экономической политики Аарона при Университете Райхмана, предлагает установить количественные цели по сокращению времени достижения целей к 2040 году, чтобы улучшить доступность в мегаполисах и сделать их сопоставимыми с высококачественными европейскими мегаполисами. Среди прочего, они предлагают увеличить использование общественного транспорта в городских районах Израиля с 10-20% до 40%, сократить время в пути на 30%, так что поездка, занимающая сегодня один час, к целевому году займет 43 минуты. Другими целями являются увеличение доли путешественников с 45-минутным временем в пути до мегаполисов и увеличение скорости общественного транспорта.



Для достижения этих целей, говорят исследователи, необходим инвестиционный план на срок не менее 20 лет, чтобы можно было координировать дополнительные проекты в области энергетики, водоснабжения и канализации.



Анализ показывает, что для достижения этих целей потребуются инвестиции в транспортную инфраструктуру в размере 850–950 миллиардов шекелей в период с 2023 по 2040 год, или среднегодовые инвестиции в размере около 48 миллиардов шекелей, что эквивалентно примерно 2% прогнозируемого ВВП на этот период.



"Израиль значительно отстает в своей транспортной инфраструктуре. В результате время в пути очень велико по сравнению с другими мегаполисами мира, аналогичными по размеру мегаполису Тель-Авив, и это в то время, когда население Израиля растет такими темпами - на 2% в год, с удвоением населения за 20 лет, в отличие от любого западного мегаполиса, где темпы роста населения существенно ниже. Если сегодня мы отстанем, и если не будет крупных инвестиций, к 2040 году время в пути будет только расти. Поэтому мы считаем, что долгосрочный инвестиционный план должен осуществляться с качественными и количественными целями", — объясняет Сани Зив.



Большой инвестиционный план быстро окупится положительным влиянием на ВВП. В сценарии, когда план будет реализован, а в совокупности до 2040 года будет инвестировано 850-950 миллиардов шекелей, ВВП на одного работающего в экономике увеличится на 5,4%, а общая прибавка к годовому ВВП составит 151 миллиард шекелей.



Если утвержденные планы будут реализованы к целевому году, включая три линии метро, ​​то общий объем инвестиций достигнет 577 миллиардов шекелей, что приведет к ежегодному увеличению ВВП примерно на 58 миллиардов шекелей (на 93 миллиарда шекелей меньше, чем предложенный план). Однако это заниженная оценка, так как модель не учитывает экономические выгоды, такие как увеличение времени отдыха, изменение уровня загрязнения воздуха, снижение затрат на транспортировку товаров, экономию энергии и многое другое.



На прошлой неделе исследование было представлено на круглом столе, на котором присутствовали высокопоставленные чиновники министерств финансов, транспорта и Банка Израиля, а также другие эксперты.