



К 2035 году все городские автобусы в Израиле должны стать электрическими

Национальный комитет по планированию инфраструктуры, возглавляемый заместителем председателя Национальной комиссии по планированию Широй Брандт, сегодня принял решение одобрить план электрификации около 300 автовокзалов по всему Израилю. Теперь план будет передан правительству на утверждение.



План продвигается Министерством транспорта через автомагистрали Аялон “«в рамках процесса, направленного на поощрение перехода на общественный транспорт путем улучшения его обслуживания и, таким образом, содействия сокращению выбросов и загрязнения воздуха”, говорится в решении комитета.

Цель правительства состоит в том, чтобы к 2026 году 60% городских автобусов были электрическими, а к 2035 году весь парк городских автобусов стал электрическим.



План распространяется только на существующие терминалы или уже утвержденные планы. Он добавляет права на строительство и использование, необходимые на этих терминалах для зарядных станций и трансформаторов. В комитете говорят, что утверждение плана будет способствовать дальнейшим закупкам электробусов в короткие сроки с целью достижения поставленных целей.



В то же время выдвигаются отдельные планы новых автовокзалов и депо по всей стране.



Министерство транспорта стремится к 2026 году перевести 3000 городских автобусов на электроэнергию. С этого момента все закупаемые городские автобусы должны быть электрическими. В план было инвестировано около 1 миллиарда шекелей, и в Израиле уже работают 450 электробусов. Подобные планы в прошлом, однако, наталкивались на множество препятствий, и даже сейчас путь к реализации плана, предполагающего подключение к электросети и сотрудничество местных властей, долог.



Согласно плану, Димона перейдет на электрические автобусы в этом году, а Кармиэль – в следующем. Среди прочего, электрические автобусы будут курсировать в Рош-ха-Аине, Бней-Браке, Ришон-ле-Ционе и Тель-Авиве.