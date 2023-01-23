



К 2025 году Италия может полностью отказаться от газа из России

Италия может к 2025 году полностью отказаться от российского газа благодаря поставкам из Алжира.



Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на итальянскую прессу.



По словам гендиректора крупнейшей итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци, Алжир ежегодно наращивает поставки газа в Италию.



"Прогноз по отказу от поставок российского газа в Италию? Я настроен положительно, что зимой 2024/2025 годов я бы сказал, что если так пойдет дальше, то дела пойдут в правильном направлении", - заявил он.