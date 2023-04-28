



JPMorgan создает ИИ-модель для анализа выступлений ФРС

За неделю до очередного заседания Федеральной резервной системы JPMorgan Chase & Co. представила модель на основе искусственного интеллекта, которая призвана расшифровать сообщения центрального банка и выявить потенциальные торговые сигналы, пишет Bloomberg.



Основываясь на заявлениях ФРС и выступлениях центрального банка за последние 25 лет, экономисты компании, включая Джозефа Луптона, использовали языковую модель на основе ChatGPT для определения тональности политических сигналов, эффективно оценивая их по шкале от легкого до ограничительного, что JPMorgan называет индексом Hawk-Dove Score.



"Предварительные результаты применения модели обнадеживают", - написали Луптон и его коллеги.



Ожидается, что ФРС повысит базовую процентную ставку на следующей неделе еще на 25 базисных пунктов до 5,25%, согласно среднему прогнозу экономистов.