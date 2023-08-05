



JPMorgan прекращает обработку платежей России за зерно

Американский банк JPMorgan прекратил обработку платежей Россельхозбанку, сообщило в пятницу МИД России.



Россельхозбанк был отключен от международной платежной системы SWIFT Европейским союзом в прошлом году после вторжения России в Украину. По данным Reuters, в последние месяцы JPMorgan обрабатывал некоторые экспортные платежи по российскому зерну.



"Западные столицы и ООН попытались представить прямой канал, установленный между Россельхозбанком и американским JPMorgan, как альтернативу системе SWIFT, но даже этот канал был перекрыт 2 августа", — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.



В своем заявлении Захарова призвала страны "устранить препятствия, связанные с системой", включая "повторное подключение Россельхозбанка к SWIFT, восстановление транспортной логистики и страхового покрытия, а также восстановление доступа российских компаний к их зарубежным активам". Только тогда "можно будет рассматривать возобновление Черноморской инициативы с заявленными гуманитарными целями", добавила она.



Заявление Захаровой было сделано накануне саммита, посвященного Украине, который в эти выходные проходит в Саудовской Аравии. Встреча в Джидде посвящена таким темам, как продовольственная и энергетическая безопасность; освобождение заключенных и насильственно депортированных лиц, в том числе детей; экологическая безопасность; и возможность создания трибунала по военным преступлениям.



Россию на саммит в Саудовской Аравии не пригласили.

