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JPMorgan прекращает обработку платежей России за зерно
05.08.2023 15:02 Евгения Маркова

JPMorgan прекращает обработку платежей России за зерно

Американский банк JPMorgan прекратил обработку платежей Россельхозбанку, сообщило в пятницу МИД России.

Россельхозбанк был отключен от международной платежной системы SWIFT Европейским союзом в прошлом году после вторжения России в Украину. По данным Reuters, в последние месяцы JPMorgan обрабатывал некоторые экспортные платежи по российскому зерну.

"Западные столицы и ООН попытались представить прямой канал, установленный между Россельхозбанком и американским JPMorgan, как альтернативу системе SWIFT, но даже этот канал был перекрыт 2 августа", — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. 

В своем заявлении Захарова призвала страны "устранить препятствия, связанные с системой", включая "повторное подключение Россельхозбанка к SWIFT, восстановление транспортной логистики и страхового покрытия, а также восстановление доступа российских компаний к их зарубежным активам". Только тогда "можно будет рассматривать возобновление Черноморской инициативы с заявленными гуманитарными целями", добавила она.

Заявление Захаровой было сделано накануне  саммита, посвященного Украине, который в эти выходные проходит в Саудовской Аравии. Встреча в Джидде посвящена таким темам, как продовольственная и энергетическая безопасность; освобождение заключенных и насильственно депортированных лиц, в том числе детей; экологическая безопасность; и возможность создания трибунала по военным преступлениям.

Россию на саммит в Саудовской Аравии не пригласили.
 

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