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JPMorgan предупреждает: Ослабление шекеля может стать долгосрочной тенденцией
09.09.2023 18:33 Наталья Богинская

JPMorgan предупреждает: Ослабление шекеля может стать долгосрочной тенденцией


Ведущий финансовый конгломерат США JPMorgan Chase & Co. предупредил, что ослабление израильского шекеля может быть признаком долгосрочной тенденции. Стоимость израильской валюты на этой неделе достигла трехлетнего минимума на фоне политической нестабильности. Об этом сообщает Bloomberg.

“Постоянные внутриполитические риски привели к структурному сдвигу в распределении иностранных инвестиций для местных институциональных инвесторов”, – пишет стратег JPMorgan Анезка Христова. “Такой сдвиг, возможно, будет продолжаться еще долго, и это означает, что разрыв между шекелем и акциями США может носить постоянный характер".

В банке заявили, что “политический риск, вероятно, останется повышенным”. При этом, отмечает JPMorgan, в Израиле наблюдается “самая сильная история дефляции в регионе”, и прогнозируется, что Банк Израиля не будет далее повышать процентные ставки. 

“Плохие уровни входа и высокая повседневная политическая волатильность держат нас в стороне”, – отмечают в банке.

Немецкий Deutsche Bank также дал отрицательную рекомендацию по покупке израильской валюты, опубликовав отчет под названием “шекель – дешево, но ненадежно”, сообщает 12 канал.

 

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