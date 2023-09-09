



JPMorgan предупреждает: Ослабление шекеля может стать долгосрочной тенденцией



Ведущий финансовый конгломерат США JPMorgan Chase & Co. предупредил, что ослабление израильского шекеля может быть признаком долгосрочной тенденции. Стоимость израильской валюты на этой неделе достигла трехлетнего минимума на фоне политической нестабильности. Об этом сообщает Bloomberg.



“Постоянные внутриполитические риски привели к структурному сдвигу в распределении иностранных инвестиций для местных институциональных инвесторов”, – пишет стратег JPMorgan Анезка Христова. “Такой сдвиг, возможно, будет продолжаться еще долго, и это означает, что разрыв между шекелем и акциями США может носить постоянный характер".



В банке заявили, что “политический риск, вероятно, останется повышенным”. При этом, отмечает JPMorgan, в Израиле наблюдается “самая сильная история дефляции в регионе”, и прогнозируется, что Банк Израиля не будет далее повышать процентные ставки.



“Плохие уровни входа и высокая повседневная политическая волатильность держат нас в стороне”, – отмечают в банке.



Немецкий Deutsche Bank также дал отрицательную рекомендацию по покупке израильской валюты, опубликовав отчет под названием “шекель – дешево, но ненадежно”, сообщает 12 канал.



