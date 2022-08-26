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Известно, сколько выручки приносит РФ торговля с Америкой
26.08.2022 06:42 Юлия Фрилис

Известно, сколько выручки приносит РФ торговля с Америкой

Торговля c США дает России более $1 млрд в месяц, несмотря на санкции.

Об этом пишет AP.

США ввели эмбарго на импорт водки, алмазов, нефти и часть других товаров. Но еще сотни товаров продолжают регулярно поступать в американские порты.

По данным AP, за последние полгода Россия поставила в США более 3600 партий древесины, металлов, резины и других товаров. Это значительное снижение по сравнению с тем же периодом 2021 года, когда было около 6000 поставок.

При этом, в США отметили - важно вводить санкции, которые окажут наибольшее влияние, но также необходимо позволять мировому рынку работать.

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