



Известно, сколько выручки приносит РФ торговля с Америкой

Торговля c США дает России более $1 млрд в месяц, несмотря на санкции.



Об этом пишет AP.



США ввели эмбарго на импорт водки, алмазов, нефти и часть других товаров. Но еще сотни товаров продолжают регулярно поступать в американские порты.



По данным AP, за последние полгода Россия поставила в США более 3600 партий древесины, металлов, резины и других товаров. Это значительное снижение по сравнению с тем же периодом 2021 года, когда было около 6000 поставок.



При этом, в США отметили - важно вводить санкции, которые окажут наибольшее влияние, но также необходимо позволять мировому рынку работать.

