



Израилю предсказывают минимальный экономический рост



S&P подтверждает кредитный рейтинг Израиля, но прогнозирует: только 2% роста в 2023 году



Международная рейтинговая компания S&P 12 ноября подтвердила кредитный рейтинг государства Израиль на уровне AA- с прогнозом "стабильный".



Прогноз компании на 2022 год предсказывает рост экономики на уровне 6%, что совпадает с оценками Банка Израиля. Однако на фоне ожидаемого замедления темпов роста экономики торговых партнеров Израиля, в основном США и Европы, рейтинговая компания прогнозирует, что рост на 2023 год составит всего 2% - ниже, чем предыдущие оценки Банка Израиля.



Следует отметить, что этот темп роста превышает прогнозы в большинстве развитых стран.