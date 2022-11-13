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Израилю предсказывают минимальный экономический рост
13.11.2022 09:10 Аркадий Бочаровский

Израилю предсказывают минимальный экономический рост


S&P подтверждает кредитный рейтинг Израиля, но прогнозирует: только 2% роста в 2023 году
   
Международная рейтинговая компания S&P 12 ноября  подтвердила кредитный рейтинг государства Израиль на уровне AA- с прогнозом "стабильный".

Прогноз компании на 2022 год предсказывает рост экономики на уровне 6%, что совпадает с оценками Банка Израиля. Однако на фоне ожидаемого замедления темпов роста экономики торговых партнеров Израиля, в основном США и Европы, рейтинговая компания прогнозирует, что рост на 2023 год составит всего 2% - ниже, чем предыдущие оценки Банка Израиля. 

Следует отметить, что этот темп роста превышает прогнозы в большинстве развитых стран.

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