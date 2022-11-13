Израилю предсказывают минимальный экономический рост
S&P подтверждает кредитный рейтинг Израиля, но прогнозирует: только 2% роста в 2023 году
Международная рейтинговая компания S&P 12 ноября подтвердила кредитный рейтинг государства Израиль на уровне AA- с прогнозом "стабильный".
Прогноз компании на 2022 год предсказывает рост экономики на уровне 6%, что совпадает с оценками Банка Израиля. Однако на фоне ожидаемого замедления темпов роста экономики торговых партнеров Израиля, в основном США и Европы, рейтинговая компания прогнозирует, что рост на 2023 год составит всего 2% - ниже, чем предыдущие оценки Банка Израиля.
Следует отметить, что этот темп роста превышает прогнозы в большинстве развитых стран.