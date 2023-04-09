



Израильтяне занимают видное место в списке миллиардеров Forbes

Ежегодный рейтинг самых богатых людей мира Forbes включает 30 израильтян, состояние которых оценивается более чем в миллиард долларов. Состояние 19 израильских миллиардеров за последний год уменьшилось, а увеличилось только у пяти, пишет СTech.

Самым богатым израильтянином является Эяль Офер, его состояние оценивается в 18,9 миллиарда долларов – он на 86-м месте в списке. Вторым по рейтингу израильтянином является его брат Идан Офер, который занял 127-е место в общем зачете с предполагаемым личным состоянием в 14 миллиардов долларов. Оба поднялись в рейтинге по сравнению с прошлым годом: предполагаемое состояние Эяля Офера выросло с 15,4 млрд долларов, а Идана Офера — с 10,5 млрд долларов.



На третьем месте среди представленных израильтян братья Дмитрий и Игорь Бухманы, сколотившие состояние на игровой индустрии. Они занимают 332-е место в общем зачете с состоянием в 7 миллиардов долларов.



Шари Арисон — самая богатая израильтянка с состоянием 4,2 миллиарда долларов, занимающая восьмое место в списке израильтян и 659 место в общем рейтинге.



В список входит бизнесмен Арнон Милчен с состоянием 3,3 миллиарда долларов, который занимает 878-е место в общем зачете. Милчен считается ключевым свидетелем в продолжающемся уголовном процессе над премьер-министром Биньямином Нетаиягу.



Считается, что он и бизнесмен Джеймс Пэкер оказали Нетаниягу услуги на сумму около 700 000 шекелей.



Адам Нойманн, один из основателей WeWork, поднялся в списке с 2076-го на 1368-е место.



Список включает 2640 миллиардеров, что немного меньше прошлогоднего показателя в 2668 человек. На первом месте в общем зачете Бернар Арно, владелец империи роскоши LVMH с состоянием в 211 миллиардов долларов. Илон Маск занимает второе место в этом году со 180 миллиардами долларов, за ним следует Джефф Безос со 114 миллиардами долларов.

