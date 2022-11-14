



Израильтяне выбросили больше трети продуктов питания в прошлом году

Проблема пищевых отходов является острой для всего мира. Некоторые страны признают проблему пищевых отходов, происходящих в пределах их границ, и внедряют решения и программы по сокращению этих отходов, но не Израиль, сообщает Jerusalem Post.



По данным Leket Israel , в прошлом году 37% произведенных в стране продуктов питания оказались в мусоре, что в сумме составляет 2,6 миллиона тонн выброшенных продуктов питания - на сумму около 21,3 миллиарда шекелей.



Отмечается, что половину этой еды можно было спасти и она была бы пригодной для употребления.



В отчете Leket рассматриваются шаги правительств стран ОЭСР по внедрению инструментов политики по сокращению пищевых отходов. Организация, среди прочего, делает вывод, что по сравнению с другими странами Израиль является худшим в принятии решений по этому вопросу, внедрив наименьшее количество политических инструментов для искоренения этого явления.



"Спасение продовольствия и минимизация пищевых отходов - это необходимые действия, которые необходимо предпринять для сохранения экологической, социальной и экономической устойчивости Израиля. Крайне важно, чтобы Государство Израиль восполнило пробелы, чтобы согласовать с другими странами ОЭСР решение проблемы", - заявила министр охраны окружающей среды Тамар Зандберг.



Генеральный директор Leket Гиди Крох отметил: "В то время, когда в помощи нуждается не только 20% населения страны, а весь мир столкнулся с климатическим кризисом, войнами и пандемиями, которые подрывают все, что мы знали о продовольственных запасах и продовольственной безопасности, настало время для полного пересмотра приоритетов в Израиле, и спасение продовольствия во главе списка".



