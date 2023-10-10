В бою на ливаской границе погиб заместителькомандира 300-й бригады
Новости » Экономика
Израильтяне смели воду и продукты с полок супермаркетов
10.10.2023 07:58 Аркадий Бочаровский

Израильтяне смели воду и продукты с полок супермаркетов


По сообщениям в израильской прессе, в результате объявления службы тыла о необходимости запастись водой и продуктами на 72 часа израильтяне атаковали супермаркеты.

Вся вода в бутылках скуплена, в том числе на заправках.

Израильтяне скупили крупы, муку, масло, консервы. Полки супермаркетов опустошены. Сети супермаркетов объявили о том, что дефицита нет и не будет.

Служба тыла извинилась за “неправильно истолкованное и сформулированное объявление”.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы