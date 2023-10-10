Израильтяне смели воду и продукты с полок супермаркетов
По сообщениям в израильской прессе, в результате объявления службы тыла о необходимости запастись водой и продуктами на 72 часа израильтяне атаковали супермаркеты.
Вся вода в бутылках скуплена, в том числе на заправках.
Израильтяне скупили крупы, муку, масло, консервы. Полки супермаркетов опустошены. Сети супермаркетов объявили о том, что дефицита нет и не будет.
Служба тыла извинилась за “неправильно истолкованное и сформулированное объявление”.