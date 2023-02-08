



Израильскому стартапу присвоен престижный статус Google



Израильская интернет-рекламная компания была выбрана для получения престижного статуса Google, которым пользуются всего лишь 57 других компаний по всему миру. Adnimation, базирующаяся в Модиине, работает с издателями над монетизацией их контента с помощью инновационной рекламы.



В среду компания получила официальную сертификацию Google и была признана Google Certified Publishing Partner GCPP. Это уже третья израильская компания, получившая статус GCPP. Этот эксклюзивный статус означает, что компания признана Google за эффективное и надежное решение монетизации для издателей, постоянный рост и использование передовых технологий.



“Получение признания в качестве GCPP является свидетельством опыта и стремления Adnimation предоставлять издателям передовые услуги по управлению рекламой”, – сказал Маор Давидович, соучредитель и генеральный директор Adnimation. “Это важная веха, которая отмечает годы напряженной работы и достижений, и мы с нетерпением ждем возможности использовать этот новый статус для дальнейшей поддержки успеха наших издателей”.



Новый статус позволит Adnimation предлагать своим партнерам-издателям дополнительные преимущества, такие как ранний доступ к продуктам Google. В настоящее время Adnimation работает с сотнями издателей, предоставляя услуги компаниям на шести континентах и ​​управляя миллиардами рекламных показов в месяц.