



Израильскому общественному телевидению значительно сократят бюджет

В одном из своих первых объявленных решений министр связи Шломо Кархи, не являющийся поклонником общественного вещания, заявил, что в бюджете Израильской общественной радиовещательной корпорации IPBC будут значительные сокращения. Это будет означать большее количество повторных программ и меньшее количество замен сотрудников, вышедших на пенсию или уволенных.



Генеральный директор IPBC Голан Ячпаз созвал в воскресенье экстренное собрание. Он сообщил, что 70% населения не хотят закрытия или изменения общественного вещания.



Председатель IPBC Гил Омер, который в прошлом был вовлечен в споры с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, пообещал бороться вместе с Ячпазом, за перспективу IPBC. Это обещание было одобрено персоналом.



Радиостанция новостей и текущих событий корпорации “Решет Бет” продолжает пользоваться самыми высокими рейтингами слушателей по сравнению с конкурирующими станциями.