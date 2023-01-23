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Израильскому общественному телевидению значительно сократят бюджет
23.01.2023 07:51 Наталья Богинская

Израильскому общественному телевидению значительно сократят бюджет

В одном из своих первых объявленных решений министр связи Шломо Кархи, не являющийся поклонником общественного вещания, заявил, что в бюджете Израильской общественной радиовещательной корпорации IPBC будут значительные сокращения. Это будет означать большее количество повторных программ и меньшее количество замен сотрудников, вышедших на пенсию или уволенных.

Генеральный директор IPBC Голан Ячпаз созвал в воскресенье экстренное собрание. Он сообщил, что 70% населения не хотят закрытия или изменения общественного вещания.

Председатель IPBC Гил Омер, который в прошлом был вовлечен в споры с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, пообещал бороться вместе с Ячпазом, за перспективу IPBC. Это обещание было одобрено персоналом.

Радиостанция новостей и текущих событий корпорации “Решет Бет” продолжает пользоваться самыми высокими рейтингами слушателей по сравнению с конкурирующими станциями.

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