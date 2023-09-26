



Израильское опреснение воды может помочь миру

По данным Израильского общества опреснения и очистки воды, Израиль построил одни из крупнейших и самых современных опреснительных установок в мире. Он является мировым лидером в области повторного использования воды и имеет один из самых низких процентов потерь воды в мире. Хотя два десятилетия назад Израиль столкнулся с нехваткой воды, сейчас он помогает своим соседям справиться с водными кризисами и пополняет природные водные ресурсы.



Израиль поставляет Иордании 100 миллионов кубометров воды из Галилейского моря, что удовлетворяет 20% потребностей Иордании в воде. Это помогает укрепить мирное соглашение между Израилем и Иорданией.



По данным Института мировых ресурсов, “двадцать пять стран в настоящее время ежегодно испытывают чрезвычайно сильный водный дефицит, а это означает, что они используют более 80% возобновляемых источников воды для орошения, животноводства, промышленности и бытовых нужд. В пятерку стран, испытывающих наибольшую нехватку воды, входят Бахрейн, Кипр, Кувейт, Ливан, Оман и Катар. Регионами, испытывающими наибольшую нехватку воды, являются Ближний Восток и Северная Африка, где 83% населения испытывают чрезвычайно высокий дефицит воды, а также Южная Азия, где живет 74% населения”.



Всемирный банк заявил, что к 2050 году “для удовлетворения потребностей Ближнего Востока потребуется еще 25 миллиардов кубических метров воды. Это эквивалентно строительству 65 опреснительных установок размером с завод Рас-эль-Хайр в Саудовской Аравии, который в настоящее время является крупнейшим в мире”.



Израиль работает по всему миру, чтобы изменить эту ужасающую тенденцию, которая еще больше усугубляет глобальное изменение климата и глобальный экологический кризис.



Израиль уже построил в Аризоне опреснительный завод стоимостью 5,5 миллиардов долларов и теперь готов помочь Азербайджану справиться с водным кризисом. Израиль уже построил для Азербайджана опреснительный завод в 80 километрах к югу от Баку. Большую часть воды азербайджанцы получают из рек Кура и Араз, которые в последние годы столкнулись с нехваткой воды. Азербайджанцы верят, что если они воспользуются израильской моделью, то смогут преодолеть этот кризис.



Израильские опреснительные установки могут предложить решение этой глобальной проблемы, тем самым укрепляя мир между Израилем и различными мусульманскими странами и открывая путь к большему региональному сотрудничеству.