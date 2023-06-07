



Израильский туризм демонстрирует вялое восстановление – отчет

Израильский туризм все еще пытается вернуться к докризисному уровню. По данным Центрального статистического бюро, за первые пять месяцев 2023 года Израиль посетило 1,76 миллиона иностранных гостей. Это сопоставимо с 791 300 посетителями в соответствующий период 2022 года, когда еще действовали ограничения Covid, и рекордными 2,03 миллионами посетителей в 2019 году, до пандемии.



В мае 2023 года в Израиль въехало 411 100 иностранных гостей, в том числе 376 400 туристов, остановившихся хотя бы на одну ночь. Это сопоставимо с 262 700 иностранных посетителей в мае 2022 года (249 200 останавливались хотя бы на одну ночь) и 465 700 (439 900 останавливались хотя бы на одну ночь) в мае 2019 года.



Согласно данным Центрального статистического бюро, в 2022 году Израиль зарегистрировал 2,9 миллиона въездов в страну, из которых 2,7 миллиона были туристами, которые останавливались как минимум на одну ночь. Ограничения на въезд иностранных туристов в Израиль были полностью сняты только в мае 2022 года, и в результате туристам еще предстоит пройти долгий путь, чтобы превзойти рекордные 4,9 миллиона въездов в Израиль в 2019 году до пандемии, включая рекордные 4,5 миллиона туристов. кто остался хотя бы на одну ночь.



В то же время количество израильтян, выезжающих за границу, превышает допандемический уровень. По данным Центрального статистического бюро, за первые пять месяцев 2023 года израильтяне совершили 3,6 млн поездок за границу. В мае 2023 года израильтяне совершили 779 300 поездок за границу