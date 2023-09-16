



Израильский стартап признали самым многообещающим в мире

Израильская компания Faddom получила награду “Самый многообещающий стартап” на крупнейшей в мире IT-конференции в Лас-Вегасе, собравшей 30 000 человек. Faddom занимается информационными и облачными технологиями, программным обеспечением которых создает визуальную карту всех серверов и приложений.



Ежегодная конференция в Лас-Вегасе представляет лучшие стартапы мира в сфере IT. В ней принимают участие около 300 крупнейших компаний мира.

Пять премий присуждаются наиболее эффективным компаниям.



В этом году Faddom выиграл премию “Многообещающий стартап”. По мнению судей, фирма обладает “способностью планировать сценарии моделирования, чтобы выявить уязвимости и, таким образом, быть лучше подготовленным в случае инцидента”.



Компания с офисами в Рамат-Гане в основном обслуживает рынки США и Европы, но большинство ее клиентов также находятся в Израиле, включая Bank of Israel, Shufersal, Menora, Университет Райхмана и больничную кассу “Клалит”. Кроме того, компания предоставляет услуги Ratp Dev UK, которая управляет железнодорожным и автобусным сообщением в Англии.

